В Ульяновской области жители просят президента РФ отменить оптимизацию райбольницы

Жители Базарносызганского района Ульяновской области собирают подписи под коллективным обращением к президенту России Владимиру Путину, в котором просят не реорганизации в Базарносызганской районной больницы и ее слияния с больницей другого района, а также ликвидации терапевтического отделения. В пятницу они распространили видеообращение к президенту по этой проблеме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На видео жители района просят президента «защитить их права на надлежащее медицинское обслуживание». Они отмечают, что с 1 апреля 2026 года будет произведена реорганизация районной больницы, которая после этого потеряет самостоятельность и станет филиалом райбольницы соседнего Барышского района. Как отмечают жители, в результате реорганизации в их районе «останется лишь поликлиника и несколько коек дневного стационара» «с крайне ограниченным набором медицинских услуг», а «терапевтическое отделение закрывается» (сотрудникам уже были высланы предупреждения о предстоящем закрытии и частичном сокращении штата). Еще ранее, по их словам, были закрыты хирургическое и инфекционное отделения райбольницы, что объяснялось нехваткой врачей. Жители считают, что это не соответствует действительности, даже сейчас в больнице работают 11 врачей. Жители района также отмечают, что после слияния больниц им будет сложно добраться до города Барыша.

Действительно, постановление №638-пр о присоединении Базарносызганской РБ к Барышской больнице было подписано главой регионального правительства Геннадием Спирчаговым 17 декабря 2025 года. Согласно постановлению, все необходимые юридические действие следовало завершить до конца января 2026 года, а до 30 апреля завершить оформление вопросов передачи имущества. О намерении произвести такое слияние региональный минздрав заявлял еще летом 2024 года в рамках объявленной оптимизации целого ряда медучреждений «в целях повышения доступности и качества медпомощи». Тогда, как сообщал «Ъ», планы оптимизации медучреждений вызвали большую волну протеста как самих медработников, так и жителей региона. Несмотря на ряд отрицательных отзывов, планы реорганизации минздравом были исполнены.

На проблему Базарносызганской РБ в пятницу обратил внимание и депутат Госдумы, зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный, побывавший на встрече с жителями района. По его словам, решение о реорганизации было принято «без публичного обсуждения и решения сопутствующих проблемных вопросов», в связи с чем он намерен встретиться с председателем правительства региона Геннадием Спирчаговым, который подписал постановление о реорганизации. Господин Куринный в беседе с «Ъ-Волга» заявил, что закрывать терапевтическое отделение, если это планируется, «вообще недопустимо, даже если базарносызганскую больницу приравняют к участковой». Он считает, что цель минздрава не повышение качества медобслуживания, как официально заявляется, а просто попытка временно решить хроническую проблему нехватки врачей, и «это не более чем симптоматическое лечение». Кроме того, он отметил, что без решения вопроса хорошей транспортной доступности населения проводить реорганизацию нельзя. Однако, отмечает депутат, между Барышом и Базарным Сызганом сегодня вообще отсутствует регулярное междугородное автобусное сообщение, а в региональном минтрансе говорят, что средств на организацию дополнительных маршрутов на 2026 год нет.

В региональном минздраве комментировать ситуацию с Базарносызганской РБ отказались, сославшись на то, что пока не видели обращения жителей района. В то же время в беседе с «Ъ-Волга» в министерстве заявили, что терапевтическое отделение «не закрывается», и у них «нет информации о том, что есть такие планы».