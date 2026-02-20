На Кубани ежегодно выделяют 20 млрд рублей на развитие культуры

Краснодарский край продолжает укреплять позиции одного из крупнейших культурных центров России, ежегодно направляя на развитие отрасли около 20 млрд руб. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, где обсуждались вопросы модернизации и поддержки культурных учреждений края.

На Кубани расположено порядка 2,5 тыс. объектов культуры — театров, музеев, библиотек, домов культуры и детских школ искусств. По словам губернатора, за последние десять лет государственная поддержка отрасли выросла в 140 раз: с 15 миллионов рублей в 2015 году до двух миллиардов в 2025 году. Помимо этого, на поддержку культурных инициатив направляется значительная часть краевого бюджета, что обеспечивает комплексное обновление учреждений и оснащение современным оборудованием.

В рамках национальных проектов «Культура» и «Семья» с 2019 года по всему региону открыто 20 модельных библиотек, оснащены 76 детских школ искусств, а также проводятся работы по обновлению существующих объектов. Среди знаковых проектов — открытие в Краснодаре Театра Защитника Отечества и масштабная реставрация мемориала «Малая земля» в Новороссийске, завершение которой планируется до конца текущего года.

На встрече обсуждались перспективы финансирования дорогостоящих объектов, включая реконструкцию Краснодарского цирка и Зимнего театра в Сочи, одной из главных фестивальных площадок юга России. Губернатор отметил, что главная цель этих инициатив — обеспечение равного доступа жителей региона к современным учреждениям культуры при сохранении уникального исторического и культурного наследия Кубани.

В обсуждении приняли участие вице-губернатор края Александр Руденко и министр культуры региона Виктория Лапина. Представители администрации подчеркнули важность системного подхода к поддержке и развитию отрасли, а также необходимость координации с федеральными органами власти для реализации масштабных проектов на территории края.

По словам чиновников, сочетание федеральной и краевой поддержки позволяет не только модернизировать существующую инфраструктуру, но и создавать новые культурные пространства, стимулируя интерес жителей и туристов к культурной жизни региона. Ежегодные инвестиции обеспечивают устойчивое развитие отрасли, позволяя Краснодарскому краю сохранять статус одного из ключевых центров культурного туризма на юге России.

Мария Удовик