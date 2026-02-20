Жителей Крымского района предупредили о возможной атаке беспилотников

На территории Крымского района Краснодарского края введен сигнал «Беспилотная опасность». Сигнализация активирована после выявления полетов БПЛА над населенными пунктами муниципалитета. Об этом сообщили в местной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно действующим правилам, однократное включение сирены означает предупреждение о нахождении дронов над районом, многократное – непосредственную угрозу атаки. В связи с этим жителям рекомендовано оставаться дома, укрываясь в помещениях без окон или за стенами, не использовать лифты и избегать лестничных клеток. При нахождении на улице необходимо найти прочное укрытие или лечь на землю, переместившись в безопасную зону. В автомобиле также рекомендуется покинуть транспортное средство и укрыться в надежном укрытии.

Особое внимание уделяется защите детей и пожилых родственников, а также соблюдению правил поведения в образовательных учреждениях. Родителям, учителям и воспитателям направлены инструкции по действиям в чрезвычайной ситуации. Оперативная информация об отмене занятий и работе детских садов передается через официальные родительские чаты.

Жителям запрещено публиковать фото или видео БПЛА, работы систем ПВО и действий специальных и оперативных служб в социальных сетях или мессенджерах. Нарушение этого правила может быть использовано противником для корректировки атак.

Все вопросы экстренной помощи и координации действий можно решать по единому номеру 112. В администрации района призывают сохранять спокойствие, строго соблюдать правила безопасности и быть внимательными к сигналам оповещения.

Сигнал отменят сразу после стабилизации обстановки, и жителям рекомендуется следить за официальными источниками информации для получения актуальных инструкций.

Мария Удовик