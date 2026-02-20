Сборная Канады стала первым финалистом олимпийского хоккейного турнира

Сборная Канады по хоккею со счетом 3:2 обыграла команду Финляндии в полуфинале олимпийского турнира. Ее соперник в матче за золото определится по итогам второго полуфинала, в котором сойдутся американцы и словаки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David J. Phillip / AP Фото: David J. Phillip / AP

По ходу встречи финны вели со счетом 2:0. Счет во второй половине первого периода в большинстве открыл Микко Рантанен, а на старте второго игрового отрезка в меньшинстве отличился Эрик Хаула. Канадцы быстро отыграли одну шайбу усилиями Сэма Рейнхарта. В середине заключительного периода Ши Теодор сравнял счет, а победу принес Нейтан Маккиннон, реализовавший численное преимущество за 36 секунд до финальной сирены.

Форвард канадцев Коннор Макдэвид установил рекорд века по результативности на олимпийских турнирах с участием игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он отметился двумя результативными пасами и довел количество набранных очков до 13 (2 гола + 11 передач). На Играх в Турине по 11 баллов набирали финны Саку Койву и Теему Селянне.

Второй полуфинал пройдет позднее в пятницу. Матч за бронзу состоится 21 февраля, финал — 22 февраля.

Арнольд Кабанов