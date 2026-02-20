В Белгородской области при атаках ВСУ погиб мирный житель, пятеро ранены

В результате ударов беспилотников ВСУ по Грайворонскому и Шебекинскому округам один мирный житель погиб, еще пять человек, включая бойца подразделения «Орлан», получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Почаево Грайворонского округа дрон атаковал территорию предприятия — мужчина скончался на месте от полученных ранений. Второй беспилотник там же ранил трех человек: двоих мужчин и женщину. С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями они доставлены в Грайворонскую ЦРБ, двое будут переведены в горбольницу №2 Белгорода, третий продолжит лечение амбулаторно. В селе Графовка Шебекинского округа при выполнении задач пострадал боец «Орлана». С минно-взрывной травмой и множественными слепыми осколочными ранениями он доставлен сослуживцами в Шебекинскую ЦРБ, после чего его переведут в белгородскую горбольницу №2. Еще один мужчина ранен при атаке дрона на автомобиль — его доставили в Шебекинскую ЦРБ с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением лица, после оказания помощи переведут в областную клиническую больницу.

За прошедшие сутки ВСУ ударили по пяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 12 боеприпасов и 50 беспилотников. В результате пострадали три мирных жителя.

Ульяна Ларионова