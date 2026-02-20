Три человека ранены при атаках 50 БПЛА в Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ ударили по пяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 12 боеприпасов и 50 беспилотников. В результате пострадали три мирных жителя. Разрушения получили четыре частных дома и семь автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Все трое пострадавших установлены в Грайворонском округе. Они получили ранения при атаке FPV-дрона на машину в селе Замостье. Мужчина и женщина госпитализированы, третий пациент отпущен на амбулаторное лечение. Транспортное средство повреждено. За сутки округ атаковали 16 беспилотниками. Повреждены четыре частных дома и семь автомобилей.

Также вчера за медпомощью обратился пострадавший от детонации БПЛА в селе Грузское Борисовского округа 18 февраля. У него диагностировали баротравму, слепые осколочные ранения лица, рук и ног. После оказания помощи пациент отказался от госпитализации.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области со стороны Украины пострадали пять человек, в том числе четверо при одной атаке. Разрушения были установлены в шести частных домах и 14 автомобилях.

Алина Морозова