Фэнтези сохранило лидерство среди книжных жанров в России в 2025 году

По итогам 2025 года самым популярным жанром на цифровых книжных площадках осталось фэнтези. В группе компаний «Литрес» («Литрес», MyBook, «Литрес: Самиздат») рассказали «Ъ», что выручка от продажи книг этого направления выросла на 10% по сравнению с предыдущим годом. Доля жанра в общей структуре доходов сервиса достигла 19%.

Вторую строчку в рейтинге «Литреса» заняли детективы, поднявшись с четвертого места годом ранее. Продажи в этом сегменте увеличились на 6%, а доля в выручке составила 9%. Фантастика, напротив, опустилась на третью позицию: спрос на нее остался на уровне 2024 года, обеспечив жанру 8,5% общих доходов. В прошлом году тройка лидеров выглядела иначе: фэнтези, фантастика, а также книги по саморазвитию и психологии.

В сервисе «Кион Строк» топ-3 жанров по темпам роста числа прочтений выглядит следующим образом: фэнтези (плюс 20%), современная литература (6%) и детективы (3%). Самыми востребованными электронными книгами здесь стали любовные романы Хлои Уолш «Удержать 13-го» и «Зацепить 13-го», а также вторая часть цикла «Эмпирей» Ребекки Яррос — «Железное пламя».

В «Книги Билайн» подтверждают интерес читателей к фэнтези, любовным романам и детективам. Руководитель сервиса Татьяна Марцинкевич отмечает, что заметнее всего в этом году вырос спрос на детскую литературу и книги по психологии. Оба направления впервые вошли в пятерку самых популярных.

Подробности — в материале «Ъ» «Безудержные фэнтэзи».