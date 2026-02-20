Безудержные фэнтэзи

Второй год подряд наиболее популярным у пользователей цифровых книжных платформ стало фэнтези. У некоторых сервисов рост спроса на этот жанр составил около 20%. В лидерах также детективы и фантастика.

Самым популярным книжным жанром на цифровых платформах в 2025 году осталось фэнтези, рассказали “Ъ” в ГК «Литрес» (развивает «Литрес», MyBook, «Литрес: Самиздат»). При этом выручка сервиса по всем моделям монетизации с продажи книг данного жанра выросла на 10% год к году и составила 19% от общей выручки за год.

На второе место поднялись детективы с ростом на 6% и долей в общей структуре доходов в 9% (четвертое место в 2024 году). Со второго на третье место опустилась фантастика — спрос на жанр остался на уровне 2024 года, доля жанра в общей структуре продаж составила 8,5%. В 2024 году рейтинг возглавляли фэнтези, фантастика и саморазвитие и психология.

По итогам 2025 года рынок цифровых книг вырос на 25%, до 23,6 млрд руб. Весь книжный рынок России по итогам 2025 года вырос более чем на 13%, достигнув 111 млрд руб., сообщил в интервью “Ъ” гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев (см. “Ъ” от 12 февраля).

У «Кион Строк» по росту прочтений в топ-3 жанров в 2025 году вошли фэнтези (рост на 20% год к году), фантастика, современная литература (6%) и детективы (3%), рассказали “Ъ” в сервисе. Самыми популярными произведениями среди электронных книг стали любовные романы Хлои Уолш «Удержать 13-го» и «Зацепить 13-го», а также вторая часть цикла «Эмпирей» Ребекки Яррос — «Железное пламя».

В «Книги Билайн» лидерами спроса по жанрам называют фэнтези, любовные романы и детективы. Наиболее динамично также рос спрос на детские книги и книги по психологии, которые вошли в пятерку лидеров впервые, добавляет руководитель сервиса Татьяна Марцинкевич.

Что касается печатных изданий, то, по данным Российской книжной палаты, в топ-3 издаваемых тематик книг и брошюр за 2025 год вошли: «Литература по образованию, культуре и СМИ» с ростом тиража на 45%, до 167,7 млн, и числом изданий на 15,5%, до 15,5 тыс., «Художественная литература», где тираж вырос на 16,4%, до 61 млн, а число изданий — на 21,7%, до 21,77 тыс., а также «Детская литература» — в этом направлении тиражи выросли на 19% (71,8 млн), а число изданий — на 12,6% (12,6 тыс.).

В издательском сервисе Ridero говорят, что в 2025 году фокус читателей сместился с эзотерики на «книги по психологии и самосовершенствованию», на которые спрос вырос примерно на 19%. Наиболее динамично на платформе росла также художественная литература, где продажи увеличились более чем в два с половиной раза, и научная фантастика (рост продаж более чем в два раза). Примечательно, что в последней интерес у читателей сильно вырос к жанру киберпанк (почти в пять раз), говорят в компании. В Ridero такую динамику объясняют возможной реакцией на ускорение цифровизации, развитие ИИ и биотеха.

В «Яндекс Книгах» популярными жанрами в 2025 году стали детективы, фэнтези и «книги по саморазвитию».

В лидерах оказались «Смерть в вязаных носочках» Аманды Эшби, «Дочери Колыбели» Александры Яковлевой и прикладная книга Леонида Чутко и Михаила Лабковского «Моя жизнь с СДВГ. Как помочь детям, как справиться взрослым».

Популярность фантастики и фэнтези объясняется уходом читателей в эскапизм, считает директор по развитию «Кион Строк» Татьяна Соловьева. Люди хотят отключаться от реальности и нырять в другие миры, добавляет она. А в целом же рынок продолжает развиваться за счет популярности аудиокниг, заключает госпожа Соловьева.

