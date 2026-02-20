Кубанские казаки заблудились в медиа

В Краснодаре сотрудники ФСБ задержали главу краевого департамента по делам казачества Александра Тарарыкина, который подозревается в злоупотреблении полномочиями при распределении средств госпрограммы «Казачество Кубани». По версии следствия, чиновник принуждал руководство Кубанского войскового казачьего общества заказывать публикации у определенных краевых медиаструктур без процедуры торгов. Ущерб бюджету оценивается в 15 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края Александр Тарарыкин (2019 год)

Фото: Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России Руководитель департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края Александр Тарарыкин (2019 год)

Фото: Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России

Руководитель департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края Александр Тарарыкин задержан в Краснодаре сотрудниками ФСБ, сообщил собеседник “Ъ” в правоохранительных органах.

Чиновнику вменяют в вину злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в декабре 2025 года господин Тарарыкин встречался с руководителями различных структур Кубанского войскового казачьего общества и требовал направить средства, выделенные по госпрограмме «Казачество Кубани», на оплату публикаций о деятельности казачества в определенных средствах массовой информации. В частности, речь шла о медиагруппе «Кубань 24» и о газетно-информационном комплексе «Кубанские новости» (учредителем обоих СМИ является Краснодарский край).

Конкурсные процедуры на заключение контрактов не проводились. Чтобы скрыть противозаконный характер своих требований, Александр Тарарыкин, по данным следствия, ссылался на указание вице-губернатора Александра Агибалова, который одновременно является исполняющим обязанности атамана Кубанского войскового казачьего общества.

Детальность Кубанского войскового казачьего общества за последнее время несколько раз оказывалась в центре скандалов.

В январе 2026 года в структурах казачьего общества проходили проверочные мероприятия краснодарского управления ФСБ. Во время проверки в кадетском казачьем корпусе в станице Динской исполняющий обязанности директора учебного заведения Иван Безуглый пытался организовать нападение на оперативника.

По данным ФСБ, один из договоров на публикацию о кадетском корпусе был заключен под влиянием Александра Тарарыкина. Сотрудник специальной службы опросил господина Безуглого, который был очень возмущен и решил наказать проверяющего. Руководитель учебного заведения стал искать человека, готового избить оперативника ФСБ, чтобы тот «полежал в больнице и подумал о своем поведении», рассказал “Ъ” сотрудник правоохранительных органов.

Дальнейшая деятельность Ивана Безуглого происходила под контролем силовиков. Заказчик нападения получил фотографию якобы избитого оперативника, заплатил исполнителю 85 тыс. руб., после чего был задержан. Господину Безуглому предъявлено обвинение в организации приготовления к применению насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Нынешний исполняющий обязанности атамана Кубанского войскового казачьего общества Александр Агибалов занял эту должность после громкой отставки и ареста его предшественника Александра Власова в сентябре 2025 года. Экс-атамана обвиняют в злоупотреблении полномочиями в коммерческой структуре (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, речь идет о расхищении гуманитарной помощи, предназначенной для участников специальной военной операции.

Господин Власов, одновременно занимавший пост вице-губернатора, был задержан сразу после того, как он объявил о намерении отправиться в зону СВО. Экс-атаман находится под стражей, в последний раз мера пресечения ему была продлена до 28 февраля.

В пресс-службе администрации Краснодарского края и в Кубанском войсковом казачьем обществе комментировать арест Александра Тарарыкина не стали.

Анна Перова, Краснодар