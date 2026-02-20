Суд в Краснодаре избрал меру пресечения начальнику департамента казачества

Октябрьский районный суд Краснодара избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Тарарыкина, руководителя департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Тарарыкин обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 33 — п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, то есть в организации превышения должностных полномочий подчиненными и руководстве их незаконной деятельностью. По версии следствия, он дал указание своему заместителю и исполняющему обязанности руководителя Кубанского казачьего кадетского корпуса заключить контракты с ООО «Медиагруппа Кубань24» и ООО «Газетно-информационный комплекс «Кубанские Новости» на оказание услуг, в которых корпус не нуждался.

В результате, вопреки интересам корпуса и с использованием бюджетных средств, были оформлены договоры на производство многосерийного фильма стоимостью более 13 миллионов рублей и литературного произведения почти на 2 млн руб. Нарушения выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил Тарарыкину срок содержания под стражей на два месяца — до 19 апреля 2026 года. Данное решение обеспечивает участие фигуранта в расследовании уголовного дела и предотвращает возможное влияние на ход разбирательства.

Следствие и суд подчеркивают, что действия фигуранта выявлены в рамках мер по контролю за расходованием бюджетных средств и предотвращению злоупотреблений в органах власти. Расследование продолжается, материалы дела находятся на контроле в правоохранительных органах края.

Мария Удовик