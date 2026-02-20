Польша официально вышла из конвенции о запрете противопехотных мин

Польша 20 февраля официально вышла из Оттавской конвенции 1997 года о запрете противопехотных мин. Страна намерена использовать этот вид вооружения для защиты территорий, в том числе восточной границы, от угроз со стороны России, пояснил замминистра обороны Павел Залевский в интервью Associated Press.

Господин Залевский уточнил, что Польша будет применять как противопехотные, так и противотанковые мины на восточном фланге НАТО, то есть на границе с Россией и Белоруссией. По его словам, Россия не присоединилась к конвенции и имеет «очень агрессивные намерения» по отношению к странам-соседям.

Сейм Польши утвердил выход из Оттавской конвенции в июне 2025 года. Из договора за последние два месяца также вышли Литва и Финляндия.