Нидерландская конькобежка Рейпма-де Йонг выиграла забег на 1500 м на Олимпиаде

Конькобежка Антуанетта Рейпма-де Йонг взяла золото Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо на дистанции 1500 м. Она показала время 1 минута 54,09 секунды.

Серебряным призером стала норвежка Рагне Виклунд, отставшая на 0,06 секунды. Бронза досталась канадке Валери Мальте (+0,31). Обладательница мирового рекорда на этой дистанции (1.49,83), японка Михо Такаги, заняла шестое место (+0,77)

30-летняя Рейпма-де Йонг впервые стала обладательницей олимпийской медали высшей пробы. На ее счету два серебра и три бронзы Игр. Также нидерландка шесть раз побеждала на чемпионатах мира на отдельных дистанциях.

Таисия Орлова