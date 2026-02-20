Маск подсчитал, сколько налогов заплатит за всю жизнь

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что за всю жизнь, вероятно, заплатит налогов на сумму около $500 млрд. Об этом он написал в социальной сети X. Господин Маск не уточнил, каким образом была рассчитана эта сумма.

Ранее Илон Маск называл себя крупнейшим налогоплательщиком-физлицом в истории. По подсчетам бизнесмена, он выплатил налогов на более чем $10 млрд. Миллиардер признавался, что за это надеется на «какой-нибудь небольшой трофей» от налоговой службы. Однажды, рассказывал господин Маск, он выплатил за раз столько налогов, что у ведомства завис компьютер.

Илон Маск считается самым богатым человеком в мире по версии Forbes. Его состояние издание оценивает в $843,8 млрд.