«Атомэнергопром» разместит облигации в Китае на 10 млрд юаней

Совет директоров АО «Атомэнергопром» утвердил размещение облигаций на межбанковском рынке Китая объемом до 10 млрд юаней, указано в материалах Центра раскрытия корпоративной информации. Срок погашения — не более трех лет, номинал одной облигации — 100 юаней. Ведущим андеррайтером (оценщиком рисков) назначена Dongxing Securities Co., Ltd.

Размещение планируется через централизованное формирование и распределение заявок. Предполагается, что инвесторами выступят институциональные участники рынка. Итоговую ставку купона определят по итогам сбора заявок от инвесторов. Диапазон согласуют эмитент и андеррайтер.

Привлеченные средства направят на общекорпоративные цели на материковой части Китая. В компании подчеркнули, что финансирование не будет использоваться для военных проектов, целей двойного назначения, расчетов с российскими компаниями под санкциями или операций через банки РФ, попадающие под ограничения. Конвертация облигаций в акции не предусмотрена. Условия могут содержать пункт о досрочном погашении.