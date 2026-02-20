Сборная Норвегии установила рекорд зимних Олимпиад по количеству золотых медалей

Сборная Норвегии установила рекорд по количеству завоеванных золотых медалей на одних Олимпийских играх. На счету команды 17 наград высшего достоинства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лыжник Йоханнес Клэбо с золотой медалью Игр за победу в масс-старте

Фото: Eloisa Lopez / Reuters Лыжник Йоханнес Клэбо с золотой медалью Игр за победу в масс-старте

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Также на Играх в Италии норвежские спортсмены выиграли девять серебряных и десять бронзовых медалей. Сборная лидирует в неофициальном общекомандном зачете. Вторыми идут американцы, третьими — итальянцы.

Прежнее достижение также принадлежало норвежской команде. На Олимпийских играх 2022 года в Пекине спортсмены принесли сборной 16 наград высшей пробы.

На Олимпиаде в Италии норвежский лыжник Йоханнес Клэбо установил рекорд зимних Игр по количеству золотых медалей. Он является десятикратным олимпийским чемпионом. Норвежец обошел трех соотечественников — лыжников Бьорна Дэли и Марит Бьорген, а также биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена — по общему числу таких наград (у каждого из прошлых рекордсменов было по восемь).

XXV зимние Олимпийские игры продолжатся до 22 февраля. Церемония закрытия пройдет в Вероне.

Таисия Орлова