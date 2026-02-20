Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Абинском районе объявлена ракетная опасность

В Абинском районе Краснодарского края объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил глава района Илья Биушкин в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации местных властей, в районе возможна работа средств противовоздушной обороны. Граждан призывают сохранять спокойствие и внимательно следить за дальнейшими официальными сообщениями.

Жителям рекомендуется соблюдать меры личной безопасности и оперативно реагировать на сигналы оповещения. Дополнительная информация будет размещаться по мере изменения обстановки.

Отмена сигнала будет объявлена после стабилизации ситуации.

Мария Удовик

