В Абинском районе объявлена ракетная опасность
В Абинском районе Краснодарского края объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил глава района Илья Биушкин в своем Telegram-канале.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По информации местных властей, в районе возможна работа средств противовоздушной обороны. Граждан призывают сохранять спокойствие и внимательно следить за дальнейшими официальными сообщениями.
Жителям рекомендуется соблюдать меры личной безопасности и оперативно реагировать на сигналы оповещения. Дополнительная информация будет размещаться по мере изменения обстановки.
Отмена сигнала будет объявлена после стабилизации ситуации.