В Абинском районе объявлена ракетная опасность

В Абинском районе Краснодарского края объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил глава района Илья Биушкин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации местных властей, в районе возможна работа средств противовоздушной обороны. Граждан призывают сохранять спокойствие и внимательно следить за дальнейшими официальными сообщениями.

Жителям рекомендуется соблюдать меры личной безопасности и оперативно реагировать на сигналы оповещения. Дополнительная информация будет размещаться по мере изменения обстановки.

Отмена сигнала будет объявлена после стабилизации ситуации.

Мария Удовик