Инфляция в США ускорилась до максимальных с марта 2024 года 2,9%

В декабре 2025 года инфляция в США составила 2,9% в годовом выражении. Это самый высокий показатель годового роста с марта 2024 года. По мнению экономистов, рост инфляции может быть связан с ужесточением иммиграционной политики администрации президента США Дональда Трампа и повышением таможенных пошлин, снизивших прибыль многих компаний.

Внутренний валовый продукт (ВВП) США в четвертом квартале 2025 года вырос на 1,4% в годовом исчислении, следует из данных управления экономического анализа Департамента торговли США. Как отметили в управлении, отчеты должны были выйти в январе, однако публикацию отложили из-за шатдауна правительства в период с октябре по ноябрь 2025 года.

Данные ведомства показывают, что цены по-прежнему растут быстрее, чем хотелось бы большинству американцев, и быстрее, чем целевой показатель Федеральной резервной системы (ФРС) — 2% инфляции в год, пишет AP. Рост ВВП на 1,4% свидетельствует о замедлении экономики США в последнем квартале 2025 года, связанным с шестинедельным шатдауном и сокращением потребительских расходов.

В третьем квартале рост ВВП составлял 4,4%, а во втором — 3,8%. Потребительские расходы в четвертом квартале выросли на 2,4%. В третьем квартале показатель составлял 3,5%.

Подробнее о конфликте из-за иммиграционной политики администрации господина Трампа — в материале «Ъ» «Выборочный шатдаун».

Алена Миклашевская