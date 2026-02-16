«Белогорье» уступило петербургскому «Зениту» в домашнем матче Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» проиграл петербургскому «Зениту» в матче 25-го тура Суперлиги. Встреча прошла в Туле и завершилась со счетом 0:3 (26:28, 19:25, 23:25).

В команде гостей отличился Владислав Бабкевич, заработавший 20 очков. Марлон Янт заработал 12 очков, Станислав Динейкин и Виталий Дикарев — по 9. У «Белогорья» лучшим бомбардиром стал капитан Павел Тетюхин с 19 очками. Мохамед Аль Хачдади принес команде 15 очков, Иван Яковлев — 7.

Матч получился равным и напряженным. В первой партии «львы» вели в счете и имели сетбол, но упустили преимущество — сказались ошибки в концовке и эйсы соперника. Во втором сете хозяева также стартовали с отрывом, однако «Зенит» перехватил инициативу благодаря блокам и стабильной игре в атаке. Третья партия прошла в борьбе до последних розыгрышей, и вновь удача оказалась на стороне гостей. Спорный судейский момент в концовке матча вызвал вопросы у белгородцев, но изменить счет было уже нельзя.

«На самом деле в концовке возникают такие моменты, когда пытаешься играть на инстинктах, а местами нужно выдержать ту схему, которой мы должны придерживаться. До середины партии ведем +23, и у нас складывается игра. Потом где-то поджимает нас соперник, и начинаются моменты, когда мы хотим из штанов выпрыгнуть, а нужно держать дисциплину. Думаю, эти моменты сказались в концовках, особенно в первой и третьей партиях»,— прокомментировал игру главный тренер «Белогорья» Игорь Колодинский.

Капитан команды Павел Тетюхин признал, что проблема проигранных концовок стала системной: «Хороший вопрос, в чем причина наших концовок. Уже которую игру мы просто не можем их выиграть. Начинаем дрожать, трястись. Это, наверное, самое худшее, что может быть. Мы не держим удар».

Наставник «Зенита» Владимир Алекно назвал победу волевой и отметил, что для команды важно проявлять характер в равной борьбе.

По итогам встречи «Белогорье» осталось на пятой строчке турнирной таблицы. Следующий матч команда проведет 29 февраля в гостях против «Кузбасса», занимающего 14-е место.

Алина Морозова