В Новороссийске включили сирену

В Новороссийске объявлена ракетная опасность. В городе звучит сирена системы оповещения с сигналом «Внимание всем». Жителей призывают незамедлительно соблюдать меры безопасности и следовать официальным рекомендациям, сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Гражданам, находящимся дома, предписано не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами — в коридоре, ванной комнате, туалете или кладовой. Тем, кто оказался на улице, рекомендуется спуститься в цоколь ближайшего здания, воспользоваться подземным переходом либо укрыться на подземной парковке.

Власти напоминают, что не подходят для укрытия места под автотранспортом — легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами, а также участки у стен жилых домов и торговых объектов. В случае взрывной волны существует риск падения стекол и элементов фасада. Безопасным считается расстояние не менее 30–50 метров от таких строений.

Отдельно подчеркивается запрет на фото- и видеосъемку отражения атаки, работы средств защиты объектов и действий специальных и оперативных служб с последующим размещением материалов в социальных сетях.

Жителей просят сохранять спокойствие и следить за оперативной информацией на официальных ресурсах администрации города, а также в эфире Радио «Новая Россия» (104 FM) и телеканала «Новороссийск». Отмена сигнала будет объявлена сразу после стабилизации обстановки.

Мария Удовик