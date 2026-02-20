В Оренбургский облсуд поступила апелляция по делу экс-сенатора Арашукова

Оренбургский областной суд в качестве апелляционной инстанции принял к производству уголовное дело бывшего сенатора Рауфа Арашукова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Экс-сенатор отбывает пожизненный срок в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области и осужден по второму делу за взятку. Суд установил, что в мае 2024 года Рауф Арашуков предложил сотруднику УФСИН по Оренбургской области взятку в размере шести млн руб. За эту сумму заключенный рассчитывал получить привилегированные условия содержания.

Как уточнили в суде, государственный обвинитель не согласился с постановленным судебным актом и подал на него апелляционное представление. Апелляционная жалоба стороной защиты и самим осужденным не подавалась. Судебное заседание запланировано на 18 марта текущего года.

Экс-сенатор и его отец были приговорены в 2022 году к пожизненному заключению за создание преступной организации, серию убийств и хищение газа. Сам он был задержан в январе 2019 года во время пленарного заседания Совета Федерации.

Андрей Сазонов