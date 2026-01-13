Вынесен новый приговор экс-сенатору Рауфу Арашукову, отбывающему пожизненное

Ленинский районный суд Оренбурга вынес новый приговор бывшему члену Совета Федерации Рауфу Арашукову, отбывающему пожизненное заключение в колонии особого режима «Черный дельфин». Экс-сенатор признан виновным в даче взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший член Совета Федерации Рауф Арашуков

Рауф Арашуков приговорен к десяти годам лишения свободы и штрафу в размере 120 млн руб. В доход государства конфискованы шесть млн руб., которые планировалось передать в качестве взятки. По совокупности приговоров ему назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и штраф в размере 120 млн руб.

Суд установил, что в мае 2024 года Рауф Арашуков предложил сотруднику УФСИН по Оренбургской области взятку в размере шести млн руб. За эту сумму заключенный рассчитывал получить привилегированные условия содержания.

Среди запрашиваемых льгот были отсутствие дисциплинарной ответственности, ежемесячные свидания с родственниками, неограниченный доступ к посылкам и перевод в камеру лица, осужденного за террористическое преступление. В августе и октябре 2024 года адвокат Рауфа Арашукова передал три млн руб. в тайниках, но сотрудник регионального УФСИН сообщил о попытке подкупа, и деньги были изъяты. Оставшиеся три млн руб. передать не удалось.

В отношении адвоката Рауфа Арашукова возбуждено уголовное дело. Оно выделено в отдельное производство. Расследование продолжается.