«Росатом» предложил Сергею Шишкареву продать долю в УК «Дело» за 77 млрд рублей

В рамках механизма «русской рулетки», объявленной ранее в ходе расторжения партнерства с «Росатомом», председателю совета директоров ГК «Дело» Сергею Шишкареву предложили продать долю в управляющей компании «Дело» за 77 млрд руб. Как сообщает «РБК», бизнесмену также предложили альтернативный вариант в рамках процедуры.

Кроме продажи своей доли в УК «Дело», Сергей Шишкарев имеет право на выкуп доли госкорпорации «Росатом» за 74 млрд руб. Решение основатель ГК «Дело» должен принять в течение двух месяцев с момента получения предложений. Согласно действующей процедуре, еще 120 дней будет предоставлено для согласования сделки с регуляторами.

Ранее Сергей Шишкарев заявлял, что намерен выкупить долю в УК «Дело» у государственной корпорации. Бизнесмен сообщал, что имеет «пул потенциальных инвесторов», которые заинтересованы в финансировании сделки.

Накануне ФАС одобрила ходатайство Сергея Шишкарева об увеличении доли в ГК «Дело». В рамках ходатайства господин Шишкарев планирует вернуть ранее ему принадлежавший 1% в головной компании УК «Дело», после чего он вновь станет обладателем контрольной доли в 51%. До возврата 1% доли принадлежал компании «Р-Альянс», входящей в структуру владельцев «Трансмашхолдинга».

