Прокуратура оспорила приговор бывшего сенатора Арашукова по делу о взятках

Прокуратура подала в Оренбургский областной суд апелляцию на приговор бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по делу о даче взятки сотруднику ФСИН. Гособвинение не согласилось с суммой назначенного штрафа, указано в сообщении пресс-службы инстанции. Рассмотрение апелляции назначили на 18 марта.

Рауф Арашуков (справа)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Рауф Арашуков (справа)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

13 января Рауфа Арашукова приговорили к 10 годам заключения и штрафу в 120 млн руб. Как установило следствие, бывший сенатор пытался передать 6 млн руб. сотрудникам колонии «Черный дельфин», где отбывает пожизненный срок. Так он хотел получить право на ежемесячные свидания с семьей, телефонные звонки, возможность неограниченно передавать посылки и передачи. Также осужденный хотел, чтобы к нему в камеру перевели Башира Хамхоева и чтобы его устроили на работу в сувенирный цех.

Рауфа Арашукова приговорили к пожизненному в декабре 2022 года. Его признали виновным в организации убийства лидера молодежного движения «Адыге Хасэ» Аслана Жукова и советника бывшего президента Карачаево-Черкесии Бориса Эбзеева Фраля Шебзухова. Бывший сенатор не признал вину ни по одному из дел.

Подробности дела о взятке — в материале «Ъ» «"Черный дельфин" не отпускает».

Никита Черненко