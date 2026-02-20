В Ярославской области штрафы за неубранный снег составили 24 млн рублей

В Ярославской области за нарушения правил зимнего содержания зданий и территорий с начала 2026 года на ответственных лиц наложены штрафы на сумму более 24 млн руб. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Всего было выявлено 1700 нарушений. Как сообщил начальник региональной инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Олег Кузнецов, контроль осуществляется с помощью автофиксации и регулярных обходов.

Согласно федеральному законодательству, штраф за несвоевременную уборку может составлять до 300 тыс. рублей. По региональному закону «Об административных правонарушениях» ответственность за невыполнение работ по уборке снега, наледи и ледяных образований варьируется от 5 до 400 тыс. руб.

Антон Голицын