Швейцария планирует выделить Украине до 2036 года еще 5 млрд франков (около $6,4 млрд). Об этом сообщила телерадиокомпания RTS со ссылкой на заявление Секретариата по экономике конфедерации.

С февраля 2022-го по конец 2025 года Федеральный совет направил 6,08 млрд франков на поддержку пострадавших от конфликта. Около 900 млн франков обеспечили структуры международного сотрудничества. Значительная часть расходов связана с предоставлением украинцам статуса защиты S в Швейцарии.

В 2024 году размер помощи составил 1,71 млрд франков, из которых около 85% пришлось на Государственный секретариат по миграции. Дополнительно около 800 тыс. франков выделил департамент обороны, другие ведомства — 4,3 млн франков. На 2025–2028 годы запланировано 1,5 млрд франков, включая 342,25 млн в текущем году. Источники финансирования оставшихся 3,5 млрд франков на 2029–2036 годы обсуждаются.

Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин говорил, что конфедерация не может считаться «честным брокером» в переговорах по урегулированию конфликта на Украине и утратила нейтралитет.