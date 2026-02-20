Российские спортсмены смогут посетить церемонию закрытия Олимпиады

Российские и белорусские спортсмены, выступающие на Олимпиаде в нейтральном статусе, смогут посетить церемонию закрытия Игр. При этом они не имеют права участвовать в параде атлетов. Об этом сообщил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

Ранее нейтральные атлеты не были допущены до церемонии открытия, которая прошла 6 февраля. После начала Олимпиады в МОК заявили, что решение об их участии в церемонии закрытия будет принято по ходу соревнований.

Всего на Олимпийские игры смогли отобраться 13 российских и 7 белорусских спортсменов. На данный момент медаль завоевал только ски-альпинист Никита Филиппов. Он стал вторым в спринте.

Олимпиада-2026 проходит в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Церемония закрытия состоится 22 февраля в Вероне.

Таисия Орлова