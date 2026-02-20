Акционеры «Мосэнерго» вновь не приняли решение о выплате дивидендов за 2024 год

Акционеры ПАО «Мосэнерго» (MOEX: MSNG) (MOEX: MSNG) вновь не приняли решение о выплате дивидендов за 2024 год. Это следует из материалов Центра раскрытия корпоративной информации.

Согласно документу, по вопросу о распределении прибыли и убытков компании по результатам 2024 года более 80% участников собрания акционеров проголосовали «против» выплаты.

На новостях о невыплате дивидендов акции компании на Мосбирже просели более чем на 5%. К 17:06 стоимость одной акции составляет 2,33 рубля.

В январе совет директоров «Мосэнерго» рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 0,226 руб. за обыкновенную акцию.

Решение по вопросу дивидендов за 2024 год «Мосэнерго» не смогло принять во второй раз. Рекомендацию выплатить дивиденды в размере 0,226 руб. совет директоров предоставлял и в мае 2025 года. Однако на собрании в июне акционеры также не приняли решение по этому вопросу, не набрав необходимое количество голосов.