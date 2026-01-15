Дивиденды по акциям «Мосэнерго» за 2024 год составят 10%

По результатам 2024 года совет директоров «Мосэнерго» (MOEX: MSNG) рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,226 руб. за обыкновенную акцию. Решение опубликовано на портале раскрытия корпоративной информации. Текущая дивидендная доходность составляет около 10%.

Всего на дивиденды по акциям за 2024 год направят свыше 8,985 млрд руб. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям, рекомендовано назначить 3 марта 2026 года. Голосование акционеров по вопросу выплаты дивидендов назначено на 19 февраля.

На 20:33 мск ценные бумаги «Мосэнерго» на Мосбирже подорожали на 6,19%, до 2,333 руб. К 20:44 мск рост замедлился до 6,08%, цена акции составила 2,3305 руб.

В мае 2025 года совет директоров «Мосэнерго» рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 0,226 руб. на акцию. Однако на собрании в июне акционеры не приняли решение по этому вопросу, поскольку не набрали необходимое количество голосов.