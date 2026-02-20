Трех жителей Вологодской области заподозрили в хищении 8 млн руб. у бойцов СВО

В Вологодской области задержали трех местных жителей, подозреваемых в похищении денег у участников спецоперации. Против них возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СКР. Подозреваемых допросили, в их домах провели обыски.

По версии следствия, фигуранты искали граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Их убеждали передать банковские карты, на которые приходили выплаты за заключение контракта с Минобороны. Затем потерпевших убеждали оформить на подозреваемых право пользования выплатами военнослужащих.

Всего по делу признали пострадавшими трех человек. Общая сумма ущерба превысила 8 млн руб. У фигурантов изъяли банковские карты, платежные поручения и другие документы.

Никита Черненко