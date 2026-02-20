Норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал завоевал золото Игр в масс-старте

Биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал взял золото Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо в масс-старте на 15 км. Норвежец преодолел дистанцию за 39 минут 17,1 секунды, ни разу не ошибившись на огневых рубежах.

Вторым стал его соотечественник Стурла Холм Легрейд, отставший на 10,5 секунды. Третьим к финишу пришел француз Кантен Фийон Майе (+25,6).

28-летний Дале-Шевдал впервые завоевал олимпийскую медаль. Также на его счету два серебра и бронзу мировых первенств.

Стурле Холм Легрейду 29 лет. На Играх в Италии он взял медали во всех индивидуальных гонках, однако ни разу не становился олимпийским чемпионом. Норвежец семь раз побеждал на чемпионатах мира.

Пятикратный олимпийский чемпион 33-летний Кантен Фийон Майе впервые попал в призовую тройку в олимпийском масс-старте. В его активе три серебра пекинских Игр. Он является шестикратным чемпионом мира.

Таисия Орлова