Ангар площадью 400 кв. м горел во Всеволожском районе

Пожарные ликвидировали возгорание в деревне Новосаратовка в Ленинградской области. Там горел цельнометаллический ангар площадью 400 «квадратов», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области

Помимо постройки размерами 2020 м, воспламенились две одноэтажные каркасно-щитовые бытовки. Они расположены на расстоянии пяти метров от ангара. С учетом бытовок общая площадь возгорания составила почти 450 кв. м.

С огнем боролись пожарно-спасательные подразделения. Им удалось сперва локализовать, а затем ликвидировать возгорание. Сведения о пострадавших уточняются.

Татьяна Титаева