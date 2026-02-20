Цветочному бизнесу сложно раскрыться

Число цветочных магазинов в России сокращается, несмотря на рост продаж. В крупных городах падение достигает 25%. При этом рынок продолжает расти четвертый год подряд. В 2025-м россияне потратили на цветы около 450 млрд руб., примерно на 12% больше, чем в 2024-м. Растет и физический объем продаж. Однако увеличение выручки не означает устойчивости мелкой розницы, отмечают опрошенные “Ъ FM” игроки рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

По словам собеседников “Ъ FM”, цветочный бизнес по-прежнему считается доступным для старта. Вложения начинаются от нескольких сотен тысяч рублей, окупаемость возможна в течение года, а наценка достигает 200%. Но именно низкий порог входа приводит к высокой конкуренции и закрытию точек, заметил управляющий цветочным центром Panin Plants Владимир Панин:

«Основными потребителями цветов становятся люди, которые родились в 2000-х. А они любят доставку, любят покупки в интернете. И, соответственно, любой цветочный магазин, где бы он ни открылся, обязан работать онлайн. Сейчас даже более успешны дарксторы, на которых просто собирают букеты и развозят. То есть обязательно магазин должен попадать в рейтинги, иметь свой сайт, приложение. Соответственно, он должен быть подключен к службам доставки.

При этом некоторые собственники работают по старинке, думая, что они могут открыть торговую точку где-то у метро, в каком-то хорошем месте и обязательно заработают денег. Но сейчас покупатели даже при условии очень хорошей цены не всегда готовы ехать за букетом, предпочитают доставку. По нашему опыту, офлайн-продажи в рознице составляют меньше половины. То есть доставка действительно играет существенную роль, равно как и рейтинги, например, на "Яндекс.Картах".

Вместе с тем традиционно цветочный бизнес всегда было легко открыть. У меня даже есть шутка, что таких магазинов больше, чем аптек. Они действительно постоянно открываются и закрываются. Но чтобы магазин был рентабельным, администрирование, управление сильно усложняется. Надо знать ассортимент, предпочтения людей, цветовые гаммы. Надо знать, где, как и у кого закупать эффективно.

Тем более сейчас открывается доступ к прямым закупкам. То есть можно напрямую покупать цветы в Кении, Эквадоре, пользуясь услугами логистов. И если вы вышли, например, на хороший объем, от одной паллеты в неделю, то можете независимо от крупного опта сами заключать сделки на поставку, тем самым получая дополнительную маржу за счет снижения закупочных цен».

Между тем желающих открыть цветочный магазин становится больше. По данным «Авито Бизнес 360», в январе спрос на покупку такого бизнеса вырос почти в четыре раза по сравнению с тем же месяцем два года назад. Однако за красивыми цифрами не всегда стоит устойчивая экономика, пояснила учредитель Leto Flowers Аида Губайдулина. По ее словам, многие точки зарабатывают в основном в праздничные периоды, а в остальное время работают на грани рентабельности:

«Чистой прибыли здесь практически нет. Если разложить структуру расходов цветочного магазина даже в онлайн-сегменте, то маржинальность очень низкая.

И введение НДС в 2026 году оказалось существенным, хотя вроде 5% — небольшая величина. И налог "съедает" чистую прибыль. В этом году мы были вынуждены поднять цены на 10%, чтобы снизить долю закупки до 30-35% в нашей выручке и покрыть вот этот НДС дополнительный. Также этот бизнес очень зависит от сотрудников, флористов. В последние годы очень сильно растут зарплаты, доля расходов на персонал увеличивается.

В принципе, очень многие цветочные за счет 14 февраля и 8 Марта и живут, потому что они все остальное время работают в ноль или в минус, и за счет праздников они покрывают этот убыток. День святого Валентина нам дает примерно половину выручки месяца, а 8 Марта — выручку двух месяцев».

По данным «Чек Индекса», в январе число покупок цветов в офлайн-рознице сократилось на 5% год к году, тогда как онлайн вырос на 15%. В крупных городах интернет-продажи уже занимают до 60% рынка в денежном выражении. Активно усиливаются и маркетплейсы. На Wildberries за прошлый 2025-й оборот живых цветов увеличился в 2,5 раза, а перед Днем святого Валентина число заказов оказалось на 145% выше прошлогоднего уровня. На Ozon в январе продажи выросли на четверть, выручка — более чем на треть.

Андрей Дубков