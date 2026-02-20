Глава МИД Ирана отверг военные методы при решении ядерного вопроса

Вопрос иранского ядерного досье должен решаться дипломатическим путем. Военные методы в этом случае недопустимы, заявил министр иностранных дел республики Аббас Аракчи.

«Военного решения вопроса иранской ядерной программы нет. Это уже проверили в прошлом году, когда была крупная атака на наши (ядерные.—"Ъ") объекты»,— напомнил господин Аракчи в интервью телеканалу MSNBC. Он добавил, что ядерные технологии «нельзя уничтожить бомбардировками». Кроме того, вторжение в Иран может навредить всему Ближнему Востоку, сказал глава МИДа.

Единственно возможным решением проблемы министр назвал дипломатию. Именно поэтому, пояснил он, США вернулись за стол переговоров. Два раунда встреч американской и иранской сторон подтвердили настрой на достижение сделки. Соглашение может быть достигнуто «в очень короткий промежуток времени», убежден Аббас Аракчи. Наиболее выигрышный вариант, по его мнению, — это тот, при котором США уверены в мирном характере ядерной программы Ирана, а с Ирана, в свою очередь, сняты санкции.

Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы Иран полностью отказался от обогащения урана и развития своей ядерной программы. Накануне он поставил стране дедлайн в 15 дней на заключение сделки. По поводу иранского ядерного досье представители двух стран провели в этом году уже два раунда переговоров — в Маскате и Женеве.

