Праздничного салюта не будет в Москве 23 февраля

Праздничный салют по случаю Дня защитника Отечества 23 февраля в Москве проводиться не будет, указано на сайте мэра. Вместо этого в городе состоятся памятные и тематические мероприятия, посвященные празднику.

В учреждениях культуры, образовательных организациях и на городских площадках запланированы патриотические и просветительские программы. Городские службы продолжат работу в штатном режиме.

В местах проведения мероприятий пообещали следить за общественным порядком для комфортного пребывания посетителей. Москвичам и гостям столицы рекомендовали соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах, учитывать погодные условия и выполнять требования организаторов.