Минсельхоз: рост оптовых цен на яйца не скажется на рознице

Повышение оптовых цен на куриные яйца в России практически не повлияет на стоимость в рознице. Об этом заявили в Минсельхозе, передает ТАСС.

В ведомстве объяснили цены на яйца низкой закупочной стоимостью прошлого года, ростом затрат птицефабрик, а также увеличением спроса и сезонностью. Из-за высокого спроса российские птицефабрики наращивают производство, отметили в Минсельхозе. В 2025 году производство яиц выросло на 4,3%, до 48,6 млрд штук. В январе 2026-го прирост производства составил 2,9%. По словам представителей ведомства, из-за высокого предложения цены производителей в годовом выражении на яйца первой категории снизились на 5,7%, второй категории — на 15,8%. В рознице яйца подешевели на 14,4%.

В Минсельхозе также принимают меры по поддержке птицеводческих предприятий, включая льготное кредитование и компенсацию 25% затрат на строительство репродукторов.

В середине февраля стоимость яиц категории С1 в оптовой закупке в Москве достигла 110 руб. за десяток, увеличившись на 83,3% за месяц и на 89,7% за год. Рост вызван как сезонным фактором — Масленицей и приближающейся Пасхой, — так и началом корректировки после кризиса перепроизводства 2025 года, когда цены падали ниже себестоимости.

