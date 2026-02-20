Каллас: 20-й пакет санкций против России утвердят 23 февраля

Глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции заявила о предстоящем утверждении нового 20-го пакета санкций против России. По ее словам, решение примут 23 февраля на заседании министров иностранных дел стран Евросоюза.

На сегодняшней встрече послам стран ЕС не удалось согласовать санкционный список. В него, по данным Reuters, должен был войти полный запрет на обслуживание морских перевозок российской нефти. Также обсуждаются ограничения криптовалютных транзакций с Россией. Спорным вопросом, сообщали источники Bloomberg, остается введение санкций против портов Грузии и Индонезии, которые якобы используются РФ для продажи нефти.