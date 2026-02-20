Экс-глава курской Корпорации развития получил девять лет за хищения

Ленинский райсуд Курска признал бывших топ-менеджеров АО «Корпорация развития Курской области» и экс-главу ООО «КТК Сервис» виновными в растрате почти 153 млн руб. при строительстве фортификационных сооружений (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Объединенная пресс-служба судебной системы региона сообщила, что бывшие гендиректор и его заместитель Владимир Лукин и Игорь Грабин приговорены к девяти и восьми годам колонии общего режима соответственно со штрафами 900 тыс. и 700 тыс. руб.

Бывший сотрудник корпорации Дмитрий Спиридонов получил семь лет колонии и штраф 600 тыс. руб., а экс-руководитель «КТК Сервис» Андрей Воловиков — восемь с половиной лет со штрафом 800 тыс. С осужденных в пользу областной Корпорации развития взыскана вся сумма ущерба. Приговор может быть обжалован.

Уголовное дело рассматривалось с осени прошлого года. Следственный департамент МВД обвинял подсудимых в растрате почти 153 млн руб. при строительстве опорных пунктов в Глушковском районе. Вину они не признали. Ранее за это же преступление пять с половиной лет колонии получил экс-депутат Курской облдумы Максим Васильев.

Сергей Толмачев, Воронеж