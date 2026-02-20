Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Немка Даниэла Майер завоевала золото Олимпиады в ски-кроссе

Немецкая фристайлистка Даниэла Майер взяла золото Олимпиады в Милане и Кортина-д'Ампеццо в ски-кроссе. Это ее вторая медаль Игр, четыре года назад в той же дисциплине она завоевала бронзовую награду.

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Второе место заняла швейцарка Фанни Смит. Третье — Сандра Неслунд из Швеции.

29-летняя Даниэла Майер также является бронзовым призером чемпионата мира 2025 года в ски-кроссе. На юниорском мировом первенстве 2015 года она завоевала серебро.

Арнольд Кабанов

