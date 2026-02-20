Готов проект реставрации собора в Кукобое

В Ярославской области подготовлен проект реставрации собора во имя Христа Спасителя в селе Кукобой. Об этом сообщила заместитель председателя правительства региона Татьяна Потемкина.

Собор, построенный по проекту известного архитектора Василия Косякова в 1907–1912 годах, уникален своими размерами и необычной для сельской местности архитектурой. Заказчиком проекта выступила местная религиозная организация. Проект выполнил принадлежащий правительству региона «Проектный институт».

«В числе запланированных работ — фрагментарная реставрация кирпичных стен, воссоздание и реставрация облицовочных кирпичей на всех фасадах, консервация фресковой живописи, замена кровли, покрытия глав, замена водосточной системы, реставрация металлических элементов интерьера, замена крестов на главах, реставрация витражей и многое другое»,— рассказала госпожа Потемкина.

Проект получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, сейчас проходят общественные обсуждения.

Антон Голицын