Сегодня исполняется 90 лет старейшему депутату Госдумы Владимиру Ресину

Его поздравляет заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин:

— Уважаемый Владимир Иосифович! Примите самые теплые поздравления с 90-летним юбилеем! Эта круглая дата — свидетельство невероятного жизненного пути, полного созидательного труда. Ваше имя неразрывно связано с грандиозными стройками Москвы и важнейшими законодательными инициативами в сфере строительства, ЖКХ и градостроительной политики. Ваш колоссальный опыт и мудрость, энергия, с которой Вы и сегодня решаете самые сложные задачи на благо России и россиян, заслуживают большого уважения и являются примером для всего Вашего окружения. Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, новых интересных проектов и дальнейших профессиональных успехов!

Сегодня исполняется 74 года советнику президента РФ, спецпредставителю президента РФ по международному сотрудничеству в сфере транспорта, члену президентского совета Международной федерации настольного тенниса (ITTF) Игорю Левитину

Его поздравляет президент ITTF, член Международного олимпийского комитета Петра Сёрлинг:

— Уважаемый господин Левитин, дорогой Игорь! По случаю Вашего дня рождения я хотела бы от себя лично и от Международной федерации настольного тенниса выразить Вам самые теплые поздравления и искренние наилучшие пожелания. Ваша многолетняя преданность нашему спорту, включая Вашу работу в качестве президента Европейского союза настольного тенниса, отражает самоотверженность, которая оставила значимый след в развитии настольного тенниса как на континентальном, так и на международном уровнях. Благодаря Вашему лидерству, видению и неуклонному руководству Вы внесли существенный вклад в прогресс и управление нашим спортом. Помимо титулов и обязанностей Вас по-настоящему отличает страсть и убежденность, с которыми Вы поддерживали настольный теннис как за столом, так и вне его. В этот особенный день пусть Вы гордитесь всем, чего достигли для нашего любимого спорта. Как спортсмен, я разделяю эту нашу с Вами страсть теннисистов. Желаю вам крепкого здоровья, дальнейшего вдохновения и успехов в предстоящем году. Настольный теннис. Для всех. На всю жизнь.

