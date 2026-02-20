Жителям Белгородской и Воронежской областей стали чаще отказывать в POS-кредитах

Доля отказов по заявкам на POS-кредиты в январе 2026 года составила в Белгородской области 88,1%, увеличившись по сравнению с январем 2025-го (81,3%) на 6,8 процентного пункта. В Воронежской области показатель за год вырос на 7,4 п.п., достигнув 86,9% и продемонстрировав самую существенную динамику увеличения доли отказов среди 30 регионов-лидеров по количеству заявок на POS-кредиты. Информацию опубликовало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) 20 февраля.

POS-кредит (аббревиатура от английского «point of sales») — это вид потребительского кредита, выдаваемый непосредственно в торговой точке. Он зачастую отличается повышенной ставкой и коротким сроком рассмотрения заявки. POS-кредит носит целевой характер — средства можно потратить только на покупку выбранного продукта в конкретном магазине. Заем можно оформить только в организации из списка тех, с которыми сотрудничает магазин.

Другие регионы Черноземья в перечень не вошли в связи с низкими объемами POS-кредитования. В среднем по стране доля отказов по заявкам в январе 2026-го составила 88,9%, увеличившись за год на 6,1 п.п. Наибольшие доли отмечены в Краснодарском (90%) и Ставропольском (90%) краях, Ростовской (89,4%), Оренбургской (89,3%) и Кемеровской (89,2%) областях. Наименьшие зафиксированы в Приморском крае (84,9%), Удмуртии (85,6%), Санкт-Петербурге (86,5%), Нижегородской области (86,6%) и Москве (86,7%).

«Одобрение POS-кредитов в последние месяцы стабилизировалось на очень низком уровне. Банки в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой не спешат повышать свой аппетит к риску. С другой стороны, снижения ключевой ставки до нынешнего уровня и стабилизации полной стоимости кредитов пока недостаточно для возвращения на рынок большинства заемщиков хорошего кредитного качества»,— прокомментировал результаты исследования директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

На этой неделе «Ъ-Черноземье» также писал, что в январе 2026-го средний размер потребительского кредита в Воронежской области уменьшился на 29,7% по сравнению с предыдущим месяцем — со 174,5 до 122,7 тыс. руб. Область продемонстрировала наиболее сильное снижение показателя среди 30 регионов с самыми крупными объемами выдачи потребкредитов.

Денис Данилов