В Литве предложили запретить соцсети для детей до 16 лет

Депутат парламента Литвы Дайва Ульбинайте представила поправки, ограничивающие доступ к социальным сетям для лиц младше 16 лет.

«Безопасность детей и социальные сети несовместимы. Речь идет не только о растущей зависимости, но и о реальных угрозах здоровью, развитию, психике и даже жизни детей. Возрастной ценз действует для таких опасных вещей, как табак, алкоголь или азартные игры; в цифровом пространстве также должна быть четкая граница, с какого момента человек считается цифровым совершеннолетним и способен нести ответственность за свои действия», — заявила госпожа Ульбинайте.

Из содержания поправок следует, что интернетом ежедневно пользуются 97% несовершеннолетних, почти половина подростков 13–17 лет постоянно проверяет телефон. «Каждый четвертый ребенок уже имеет зависимость от смартфона», уточнили в парламенте. Использование соцсетей почти у половины школьников считается проблемным. «Опасные челленджи, распространяющиеся в соцсетях, особенно в TikTok, в отдельных случаях заканчивались самоповреждением или даже смертью»,— отметила депутат.

Документ обязывает платформы внедрить эффективные механизмы проверки возраста пользователей. За первое нарушение требований предлагается штраф от €500 до €1,5 тыс., за повторное — от €1,5 тыс. до €4 тыс.. Аналогичные ограничения уже действуют во Австралии с конца 2025 года, а обсуждаются эти меры во Франции, Великобритании, Финляндии, Германии и других странах.

Подробности читайте в подборке «Ъ» «"Мозги наших детей не продаются"».