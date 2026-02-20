Из ДНР намерены организовать железнодорожные поставки щебня в Ростов

С марта 2026 года руководство Тельмановского карьера в ДНР намерено начать поставки гранитного щебня в Ростов-на-Дону. Намерение расширить рынок сбыта связано с прогнозируемым возобновлением железнодорожного сообщения между новыми территориями ДНР и приграничными регионами России. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы сейчас интенсивно занимаемся восстановлением железнодорожной отгрузки с нашего предприятия, и где-то с марта мы уже планируем выходить на рынок большой земли. Пока дотягиваться будем, наверное, до Белгорода, Курска, Ставрополя, Ростова-на-Дону и Краснодара», — цитирует ТАСС директора предприятия Сергея Головина.

Как заявили в компании «Тельмановский карьер», инвестиции в модернизацию превысят 600 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в ближайшее время планируют запасть прямые электропоезда между Иловайском и Ростовом, после этого — прямое железнодорожное сообщение между донской столицей и Донецком.

Наталья Белоштейн