«Большие квартиры в домах, введенных в эксплуатацию, стали редкостью»

Подобрать новое просторное жилье во введенном в эксплуатацию доме в Москве, представленное в реализации от застройщика, а не собственника, — сегодня сложная задача. По данным специалистов компании Regions Development, в городе, в старых его границах, насчитывается не более 350 лотов, в которых четыре и более спальни. Это в пределах 7% от всех введенных в эксплуатацию новых домов в экспозиции и менее 1% от общего рынка первичного жилья.

Просторные квартиры в готовых корпусах в ЖК старой Москвы — довольно редкий продукт. В премиальном классе нехватка таких жилых вариантов чувствуется наиболее остро, их всего около сотни. Совокупный же объем предложения в премиальном классе — около 7 тыс. лотов на различных этапах строительства. Большие готовые квартиры формируют меньше десятой части от введенного жилья премиум-класса и около 1,5% от всей экспозиции в этом сегменте.

В массовом сегменте большие квартиры в домах, введенных в эксплуатацию, тоже стали редкостью. Всего около 15 подобных вариантов. Это не более 1% от всех готовых новых домов эконом-класса и лишь 0,2% от общего объема предложения в сегменте. Ситуация в бизнес-классе тоже говорит о дефиците готового просторного и нового жилья. Во введенных в эксплуатацию корпусах доступно к покупке около 150 квартир с четырьмя и более спальнями. Их доля — не более 6% от введенных объектов бизнес-класса и менее 1% от всего объема предложения в сегменте. В элитном и делюкс-классах около 70 таких квартир и апартаментов. У них 21% от всего готового элитного жилья и 3% от общего предложения в сегменте.

Светлана Бардина