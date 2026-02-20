В Оренбуржье на ряде участков автодорог снято ограничение движения для всех видов транспорта

По данным на 14:30 (MSK+2) 20 февраля, на пяти участках автодорог снято ранее введенное прекращение движения для всех видов транспорта из-за улучшения погодных условий. Об этом сообщает Оренбургская Госавтоинспекция.

Речь идет о следующих участках: 87+243 км (перекресток с автодорогой М-5 «Урал») — 160+800 км (н.п. Ташла) автодороги Ивановка — Сорочинск — Ташла, 0 км (н.п. Илек) — 157+257 км (н.п. Соболево) автодороги Илек — Ташла — Соболево, 162 — 184 км автодороги Каменноозерное — Медногорск, 4 — 26 км автодороги Кувандык — Новоуральск, и 9 км (Оренбург) — 76 км (Соль-Илецк) автодороги Казань — Оренбург — Акбулак — граница с РК (направление Оренбург — Акбулак).

Ранее сообщалось о введенных ограничениях на ряде федеральных и региональных дорог из-за непогоды.

Руфия Кутляева