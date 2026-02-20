На дорогах Оренбуржья ограничили движение из-за метели и плохой видимости

В Оренбуржье из-за непогоды введены ограничения движения на ряде федеральных и региональных дорог. По состоянию на 10:00 (MSK+2) 20 февраля закрыты несколько участков трасс, включая федеральные Р-239 и М-5 «Урал», а также ряд региональных маршрутов в разных районах области. Об этом сообщают власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Закрыты участки трассы Р-239 с 634 до 712 км (с. Буланово — п. Ленина) и с 9 км до 76 км (Оренбург — Соль-Илецк). На М-5 «Урал» ограничены проезд к пункту пропуска Орск и к Оренбургу, включая участки от 26 км до 170 км, от 170 км до 260 км и от 146 км до 405 км. Также ограничения действуют на дорогах в Илекском, Оренбургском, Саракташском, Кувандыкском, Беляевском, Бузулукском, Сакмарском и Тюльганском районах.

На региональных трассах закрыты участки Мухраново — Чесноковка, Каменноозерное — Медногорск, ст. Сара — Самарское, Кувандык — Новосимбирка, Оренбург — Беляевка, а также ряд маршрутов в Беляевском и Бузулукском районах. В очистке дорог от снега задействованы 198 единиц специальной техники.

Георгий Портнов