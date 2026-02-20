ПСБ открыл в Любиме офис нового формата

ПСБ в Любиме открыл клиентский офис нового формата. Он находится на улице Трефолева 2/2. Это уже 14-ое отделение, которое банк открывает, реализуя программу развития финансовой инфраструктуры в районных центрах и отдаленных селах региона, а также в рамках переезда в Ярославскую область.

Фото: пресс-служба ПСБ

В церемонии открытия офиса приняли участие заместитель управляющего Ярославским филиалом ПСБ Максим Ярцев, первый заместитель главы Любимского муниципального округа Сергей Румянцев и другие гости.

Отделение ПСБ в Любиме работает в партнерстве с финансово-товарным ритейлером Связь.ON (входит в Группу ПСБ). Поэтому в едином пространстве офиса представлены как современные финансовые продукты, так и цифровые девайсы. Клиенты ПСБ могут получить консультацию специалиста, открыть вклад, оформить кредитную карту или карту жителя Ярославской области, электронное удостоверение-карту «СВОи» и т.д. А также купить смартфон, смарт-часы, фитнес-браслет, беспроводные наушники, умную колонку для себя и своих близких.

«Мы приглашаем жителей Любима в наш офис. ПСБ — крупный государственный банк, надежный и стабильный. В Ярославле нас знают как банк с высокой социальной ответственностью. Любим считается одним из самых маленьких городов России, здесь сохраняется своя история, культура и самобытность — город имеет туристический потенциал, и наша финансовая инфраструктура внесет свой вклад в развитие внутреннего туризма, сделает более комфортной жизнь не только любимцев, но и гостей города», — прокомментировал Максим Ярцев.

«Мы последовательно развиваем сеть в небольших населенных пунктах и туристических точках, чтобы современные услуги были доступны каждому. Совместный офис с ПСБ в Любиме — это удобный формат “все в одном месте”, где можно получить консультацию, подобрать технику и решить финансовые вопросы без лишних затрат времени. Такой формат особенно востребован в небольших городах и туристических центрах — там важно, чтобы нужные сервисы были в шаговой доступности и без лишних поездок»,— рассказывает Дагмара Иванова, один из учредителей и генеральный директор Связь.ON.

Ранее ПСБ совместно с финансово-товарным ретейлером Связь.ON открыл офисы нового формата для клиентов по следующим адресам:

в Ярославле — на ул. Свободы 1/2;

в Ярославле — на Ленинградском пр., д.132;

в Тутаеве — на проспекте 50-летия Победы, 9а;

в городе Мышкине — на ул.Угличской, 15;

в городе Переславле-Залесском — на улице Кузнецова, дом 1;

в городе Ростове Великом — на улице Карла Маркса, дом 13;

в городе Гаврилов-Яме — на улице Кирова, дом 5а;

в селе Большое Село — на Советской площади, дом 7;

в городе Угличе — на улице Победы, дом 10;

в городе Данилове — на улице Вятской, дом 16/35;

в городе Пошехонье — на Советской улице, дом 6.

в поселке Некрасовское — на улице Строителей, 7,

в селе Новый Некоуз — на улице Кооперативной, 8.

Также был обновлен офис в городе Рыбинске.

Офис ПСБ и Связь.ON в Любиме — один из совместных офисов, который был разработан и застроен с нуля как пространство присутствия с полным набором сервисов банка и мультицентра для физических лиц.

