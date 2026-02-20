В Краснодаре двое судей лишились иммунитета после исков Генпрокуратуры

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края аннулировала статус судей в отставке в отношении Рустема Трахова, бывшего председателя Прикубанского райсуда Краснодара, а также Владимира Бахметьева, возглавлявшего Хостинский, а затем Центральный райсуд Сочи. По данным объединенной пресс-службы судов региона, Рустем Трахов и Владимир Бахметьев занимались деятельностью, несовместимой со статусом судьи, эти факты были выявлены в ходе рассмотрения антикоррупционных исков Генпрокуратуры.

Рустем Трахов — сын бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова. В сентябре 2025 года Волжский горсуд Волгоградской области изъял в пользу РФ активы семьи стоимостью 19 млрд руб. В январе текущего года Октябрьский райсуд Краснодара конфисковал имущество доверенных лиц Траховых еще на 5 млрд руб. Установлено, что отец и сын Траховы занимались коммерческой деятельностью во время работы в должности и после ухода в отставку.

Владимир Бахметьев был привлечен в качестве ответчика по иску прокуратуры в связи с самовольным строительством многоэтажного дома в Сочи. Решением суда установлено, что Владимир Бахметьев в нарушение антикоррупционных запретов участвовал в строительстве, оформив участок на родственников. Вместе с ним в проект вкладывал средства тогдашний председатель Краснодарского крайсуда Александр Чернов. С ответчиков была взыскана компенсация муниципалитету за самовольное строительство в 50 млн руб.

Анна Перова, Краснодар