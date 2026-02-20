Песков: отношения России и Японии сведены к нулю

Россия не ведет диалога с Японией по инициативе Токио. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Отношения наши сведены к нулю… Обсуждать тему мирного договора без диалога невозможно», — заявил господин Песков. Он добавил, что Россия никогда не выступала за прекращение отношений с Японией, однако Токио занимает недружественную позицию по отношению к России.

Сегодня премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что страна намерена решить территориальную проблему и подписать мирный договор с Россией. Переговорный процесс оказался фактически заморожен после того, как Япония присоединилась к санкционной политике Запада после начала СВО. В марте 2022 года МИД России объявил о прекращении переговоров по мирному договору в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио.