Япония заявила о намерении заключить мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в программной речи в нижней палате парламента заявила, что страна намерена решить территориальную проблему и подписать мирный договор с Россией. При этом она признала, что двусторонние отношения сейчас находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Вопрос мирного соглашения остается одним из самых сложных между Россией и Японией. Россия последовательно занимает позицию, согласно которой южные Курильские острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними не подлежит сомнению.

Переговорный процесс оказался фактически заморожен после того, как Япония присоединилась к санкционной политике Запада после начала СВО. В марте 2022 года МИД РФ объявил о прекращении переговоров по мирному договору в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио.

